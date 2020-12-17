Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki

17.12.2020 21:07
Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki, System.String[]

Son dakika haber... AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda yasalarca reşit olmadığı için çocuk sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak ele alınması gerektiğin söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda yasalarca reşit olmadığı için çocuk sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak ele alınması gerektiğin söyledi.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki CHP teşkilatlarında ortaya çıkan taciz, tecavüz iddialarına bir yenisi de Bursa'da eklendi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın 17 yaşındaki genç kız S.G.'yi WhatsApp mesajı ile taciz ettiği yönünde medyada çıkan haberler üzerine, AK Parti Bursa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada vahim iddiaların, CHP Bursa İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi tarafından ivedilikle açıklığa kavuşturulması istendi. Açıklamada AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye'nin dört bir yanından gelen taciz haberlerine CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığına ve bu sessizliğin ivedilikle sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bursa'da yaşanan olayın zaman kaybetmeden açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüştüğünü ifade eden Başkan Salman, söz konusu taciz iddialarının merkezinde 17 yaşında yasalarca çocuk sayılan bir kişinin olması nedeniyle konunun pedofili yönüyle ele alınması gerektiğine işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından ve CHP Genel Merkezi'nden konuyla ilgili acil bir eylem beklediklerine dikkat çeken Başkan Salman, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan'dan CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda taciz iddiasına sert tepki - Son Dakika


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