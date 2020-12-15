Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın ortak bildiriyi okuması TBMM Genel Kurulu salonu TBMM - TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın ortak bildiriyi okuması TBMM Genel Kurulu salonu TBMM - TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.

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