Son dakika haberleri! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay "Sosyal Koruma Kalkanı" rakamlarını paylaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay "Sosyal Koruma Kalkanı" rakamlarını paylaştı

11.01.2021 15:55
Son dakika haberleri! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay

Son dakika haberi... AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan "Sosyal Koruma Kalkanı"na dair güncel rakamları ve Eskişehir kırılımlarını paylaştı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan "Sosyal Koruma Kalkanı"na dair güncel rakamları ve Eskişehir kırılımlarını paylaştı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının ilk 9 ayında Kovid-19'un etkilerinden çalışanları ve vatandaşları korumak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile doğrudan destek ve yardımların Türkiye genelinde 45 milyar lirayı aştığını, yaklaşık 8,5 milyon haneye, 9 milyon çalışana destek, 914 bin kişiye işsizlik ödeneğinin verildiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının güncel verilerini paylaşan Günay, şunları kaydetti:

"Bakanlığın paylaştığı son verilere göre, Eskişehir'de 2020 yılında Kovid-19'un hemşerilerimiz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında doğrudan destek ve yardımlar 450 milyon liraya yaklaştı. Yaklaşık 66 bin hane, 104 bin çalışan, 9 binden fazla kişi ile 180 bin hane, kişiye ulaşıldı. Her hanede ortalama 4 kişi olduğunu varsayarsak, en az 380 bin kişiye bu dönemde erişilmiş demektir. Şehir nüfusunun yüzde 40'ından fazla. Temennimiz bu sürecin bitmesi ve bu kaynakları kalıcı istihdam yaratacak yatırımlarda kullanmak ve hemşerilerimize yeni iş alanları açmak.

Dinamik bir süreç içinde olduğumuz için Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yardım ve destekler gelişmelere göre 2021 yılında da devam edeceğini Cumhurbaşkanımız açıkladı. Hükümetimiz sosyal devlet olma yaklaşımı ile bu süreci vatandaşlarımızın en az etki ile atlatması için elinden geleni yapmaktadır. Dileğimiz bir an önce salgının sona ermesi ve yeni normalde çarkların dönmesi. Hep birlikte bu döneme hazırlanmalı, rekabet üstünlüğümüzü hem yerel hem de küresel düzeyde göstermemiz gerekiyor."

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay 'Sosyal Koruma Kalkanı' rakamlarını paylaştı - Son Dakika


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