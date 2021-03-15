Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Arif Nihat Asya'nın "Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/ Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek/ Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek/ Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın/ Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/ Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/ Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın/

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" dizelerini okuyan Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız. ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin omuzlarında yükselecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimsenin durduramayacağını vurguladı.

"Hayaliniz olmadan, hedefiniz olmaz"

"Gençler, Rabia'mızı hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku versin" diyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik, işte AK gençlik. Rabb'im hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlerden hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. İşte bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da istikametini de enerjisini de gasbetmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller kurmaya başladık, işte o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, özellikle de gerçek gücümüzü görmeye başladık."

"Ömürlerini bu yolu açmaya vakfettiler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfettiğini belirtti. Siyasette ise hepsini rahmetle andıkları Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık."

(Sürecek)