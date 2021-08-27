Üye Girişi
Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir" - Son Dakika

Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir"

27.08.2021 12:56
Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş:

Son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütünün yaşayacağı ortam olmayacaktı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütünün yaşayacağı ortam olmayacaktı" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, beraberindeki AK Parti MYK üyeleri ve Rize milletvekilleri ile birlikte bir dizi ziyaret kapsamında Rize'ye geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, Afganistan'da dün gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, dünya medyasında saldırının sadece Amerikan askerleri üzerinden görülmesine ve ölen Afganistan vatandaşlarının önemsizmiş gibi algı oluşturulmasına tepki gösterdi. Ölen Afganistan vatandaşlarının Amerikan askerlerinin ardından not gibi açıklandığını dile getiren Kurtulmuş, "Afganistan'da dün yaşanan saldırı dolayısıyla Türkiye olarak bu saldırının karşısında şiddetli bir şekilde durduğumuzu ifade etmek isterim. Terör bir insanlık suçudur, hiçbir şekilde tasvip edilemez. Hiçbir şekilde teröre bir mazeret bulunamaz. Afganistan'da dün yaşanan terör gerçekten bir kere daha terörün esas kaynaklarının ne olduğunu küresel olarak düşünmemiz gerektiğini de ortaya koydu. Orada 12 Amerikan askeri öldü, 80'in üzerinde sivil insan, çoluk çocuk öldü. Çok sayıda, yüzlerce yaralı var. Belki bu sayı daha da artacak. Üzülerek ifade ediyorum ki bu haberi veren haber kaynakları 12 Amerikan askerinin ölümünü başa çıkarmış, altta da not kabilinden sanki değersizmiş gibi 80 tane de Afgan hayatını kaybetti şeklinde uluslararası haber ajansları haberi geçti. Bu Afganistan'dan kurtulmak için kaçarak uçağın kanadına sarılıp havalanan, gücü yetmediği için düşerek parçalanan insanın fotoğrafını tişörtüne yazan anlayıştan hiçbir farkı olmayan anlayıştır. Masum milyonlarca Afganlının hayatını hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür" dedi.

"Bugün Afganistan'da ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde terör varsa bunun en temel nedenlerinden bir tanesi yabancı işgalidir"

Dünyada oluşan terörün temel nedenlerinden birinin yabancı işgali olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Bugün Afganistan'da ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde terör varsa bunun en temel nedenlerinden bir tanesi yabancı işgalidir. Çok net söylüyorum, eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütü, dünyanın başına musallat olan birçok terör örgütünün vücut bulacağı, yaşayacağı bir ortam olmayacaktı. Mesela Irak'ın işgali olmasaydı, Irak'ın işgali ile ortaya çıkan birçok terör örgütü hayatta olmayacaktı. Öncelikle bu ülkeleri işgal eden emperyalist güçlerin şunu görmesi gerek ki terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir. Afgan halkına yazık değil mi? Önce 1979'da Rusya'nın işgali, onların çekilmesinin arkasından Amerikan işgali. On milyonlarca insan sürekli yokluk içerisinde ama tepelerinden bombaların yağdığı bir hayatı neredeyse 40 senedir yaşıyor. Ondan sonra bir takım terör örgütleri de kendi halkına eziyet etmeye başlıyor. Dolayısıyla uluslararası terör kaynağını oluşturan bu işgal meselesinin uluslararası sistem tarafından çözülmesi şarttır. Ayrıca işgal terörü ortaya çıkardığı gibi buna eş zamanlı olarak ortaya çıkardığı bir başka şey de maalesef küresel göçtür. Önlenemeyen yasadışı göç meselesidir. Eğer bu işgaller olmasaydı, terör örgütlerinin Asya'da, Afrika'da ortalığa dehşet saçan tavırları olmasaydı bugün çok sayıda insanın belirsiz ve hatta ölüme göç eden göçmen yolculukları olmayacaktı. O uçağa karşı hücum eden insanların görüntüsü insanlık duygusu olan herkesin yüreğini paralamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye olarak Afgan halkının yanındayız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan halkının yanında olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Nasıl olurda bir daha hiçbir ülkenin bu duruma düşmemesini sağlayacak siyaset geliştirilebilir bunun üzerinde durulması lazım. Biz Türkiye olarak Afgan halkının yanındayız. Afgan halkı bizim dostumuz, kardeşimiz, tarihsel ilişkilerimiz olan önemli bir halktır. Büyük kültürlerin merkezi, medeniyeti olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin adı terörle, yoklukla, kıtlıkla, insan katliamlarıyla anılacak bir ülke değildir. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz ki Afganistan'da en kısa zamanda işler normale döner ve yeniden küllerinden doğarak o tarihteki görkemli kültür ve medeniyet ülkesi olan Afganistan haline gelir" şeklinde konuştu. - RİZE

Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir
Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir
Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir
Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir

Numan Kurtulmuş, Afganistan, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir' - Son Dakika


Son Dakika

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi 13:31 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti 13:00 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için 12:39 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:37 Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Sın Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta         
13:14
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı         
13:00
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Terörün gelişmesinin kaynağı emperyalistlerin ülkeleri işgalidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement