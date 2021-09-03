Son dakika haberleri! AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım ve Bakan Kurum Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına katılmak için bugün Trabzon'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları büyük oranda tamamlanan Ortahisar Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına katılmak üzere bugün Trabzon'a geldi. Yıldırım ve Kurum'u havalimanında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve il protokolü karşıladı.

Genel Başkan Vekili Yıldırım ve Bakan Kurum, Trabzon ziyaretlerinde ilk olarak Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı kıldılar. Ardından Ayasofya mevkiinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım ve Kurum, ardından Trabzon'un prestij projeleri arasında yer alan Ortahisar Millet Bahçesi'nin son durumunu yerinde gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Millet Bahçesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan buz pateni ve kaykay pisti ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ortahisar Millet Bahçesi'nin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Millet Bahçemiz Trabzonlu vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON