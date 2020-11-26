Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki - Son Dakika

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıyan kararını "uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin göz ardı edildiğinin ibretlik bir örneği" şeklinde değerlendirdi.

Ala, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fransa Senatosunun söz konusu kararına tepki göstererek "Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ konusunda aldığı karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin göz ardı edildiğinin ibretlik bir örneğidir. Kararın ülkemize ilişkin kara propaganda örneği olan iddialarını kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, Dağlık Karabağ'da yaklaşık 30 yıldır devam eden bir işgal olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlgili BM kararı Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini ifade eder. Fransa'nın da BM kararları doğrultusunda sağlıklı karar almasını ve hakkaniyetli adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bu ihtilafın giderilerek bölgesel barışın sağlanması için gereken çabayı sarf ederek paydaşları ile meselenin çözümü konusunda ihtiyaç duyulan adımları atmaya hazırdır ve bu istikametteki çabaları desteklemeye devam edecektir."

Fransız Senatosu, dün sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararı onaylamıştı.