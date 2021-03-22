Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Büyük Kongre'sini ve gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Büyük Kongre'sini ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

22.03.2021 12:33
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Büyük Kongre'sini ve gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan Büyük Kongre'sinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin sayısında genişleme olabileceğini, bunun MKYK'nın ve delegelerin oylarına sunulabileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan Büyük Kongre'sinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin sayısında genişleme olabileceğini, bunun MKYK'nın ve delegelerin oylarına sunulabileceğini bildirdi.

Kandemir, CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında, partisinin 7. Olağan Büyük Kongre'sine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Tüzükte ve AK Parti MKYK'da yaşanacak değişikliklere yönelik soru üzerine Kandemir, "Genel Başkanvekilliği devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında yeni birim ihdaslarını bir komisyon çalıştı, Genel Başkanımıza arz edeceğiz, uygun görürse eğer delegelerimize taşıyacağız. MKYK'da sayıda bir genişleme olacak gibi duruyor, bunu yine Cumhurbaşkanımız uygun görürlerse MKYK'nın ve delegelerimizin oylarına sunacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti tarihinde geçen yıl en yüksek üyeyi kaydettiklerini, bir sene içerisinde 1,5 milyon yeni üye kazanıldığını ifade eden Erkan Kandemir, "Bu, bizim için rakam değil. Yani 1,5 milyon insan, 1,5 milyon dünya demek, aşk demek, heyecan demek ve sevda demek, 1,5 milyon kalp demek, yürek demek. Her bir üyemiz her bir arkadaşımız bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bunun yansımasını biz il ve ilçe yönetimlerimizi oluştururken bir kere daha gördük." dedi.

Kandemir, MKYK listesine çok ciddi talep geldiğini, toplumun her kesiminden kişilerin, AK Parti'nin yönetim organında yer almak istediğini dile getirdi.

"Hukuk konuşsun istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, bir soru üzerine, HDP hakkında açılan kapatma davasını, şöyle değerlendirdi:

"Yani HDP'nin kapatılma meselesi tüm demokrasilerde olabilecek bir mesele esasında. Yani eğer bir parti ve bu parantez açarak söylüyorum, HDP için, bir parti 6 milyon seçmenini hayal kırıklığına uğratmışsa, terörle arasına mesafe koyamamışsa, silahla arasına mesafe koyamamışsa, organik ve inorganik ilintisini devam ettirmişse tabii ki hukuk harekete geçer. Yani biz de hukukun harekete geçişini hep beraber izliyoruz. Bu ülke hukuk devleti, biz bununla da gurur duyuyoruz. Bizim ülkemiz bir hukuk devleti ve biz bunu güçlendirmek adına adımlar atıyoruz. Hukuk harekete geçmişse şimdi izleyeceğiz ve göreceğiz hukuk bir konuşsun istiyoruz.

Önce tabii iddianameyi tam manası ile görelim, HDP'nin savunmasını görelim, raportörün hazırladığı raporu görelim, bir hukuk konuşsun ondan sonra meseleyi değerlendirelim. Bunu siyasallaştırmayı doğru bulmuyoruz, hukukun işlediği bir alan, hep birlikte görelim. Ama şuna da tabii ki hukukun seyirci kalmasını da beklememek lazım. Yani bir siyasi hareket eğer silahla, terörle arasına mesafe koyamamışsa hukuk üzerine düşeni yapacaktır. Birlikte görelim yani hukuk ne söyleyecek, konunun muhatabı parti kendisini nasıl savunacak, ondan sonra meselenin siyasi değerlendirmesini yaparız diye düşünüyorum."

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Erkan Kandemir, AK Parti, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Büyük Kongre'sini ve gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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