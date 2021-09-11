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Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

11.09.2021 16:22
Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Şu terörü bitirin, diyorlardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Şu terörü bitirin, diyorlardı. Elhamdülillah bitirdik, şehirler, dağlar, köyler temizlendi. 250 civarında eşkıya sığınakların içerisinde solucan gibi yaşıyor. Onlar da en kısa zamanda bulunup gebertilecek." dedi.

Özhaseki, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ile Ülfet Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde, Kayseri'nin hayırseverlikte örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Hemen her hafta Kayseri'de bir hayırseverin desteği ile yapılan yerlerin açıldığını anlatan Özhaseki, hayır işlerinin önemine değindi. Geçmişte birçok yatırımın birlik ve beraberlik içinde yapıldığını vurgulayan Özhaseki, 19 yıldır iktidarda olduklarını ve her girdikleri seçimde birinci olduklarını anlattı.

Özhaseki, 19 yıllık iktidar sürecinde sağlık, ulaşım gibi birçok alanda yatırım yapıldığını aktararak, "Bizler hizmet ve eser siyaseti yürüttüğümüz, ideolojik takıntılardan uzak kalarak hizmete odaklandığımız için çok eser bıraktık. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun, ölenlere Allah rahmet eylesin." dedi.

Sağlık konusunda ülke olarak önemli noktalara gelindiğine dikkati çeken Özhaseki, şehir hastanelerinin otel konforunda olduğunu ifade etti.

"Bu memleketin başının belası PKK terör örgütü var" diyen Özhaseki, bugün Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin şehadet haberini aldıklarını anlattı.

Üniversiteye gittiği yıllarda PKK'nın uzantılarının eğitim hayatında olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Orada başlayan bir bela var. Bu belaya karşı zamanında Amerika'dan istediğimiz hiçbir silahı vermiyorlardı. Cumhurbaşkanımız birkaç kez açıkladı. İHA ve SİHA'ları paralı istedik, vermiyorlar. PKK'ya bedava veriyordu Amerika. Şimdi savaştığımız o gördüğümüz silahların yüzde 70 küsurunu kendimiz üretiyoruz elhamdülillah. Ankara'ya gittiğimde, beni parti strateji grubuna aldılar. Millet neden rahatsız, bir anket yapalım dedik 2015 yılında. Millet diyor ki 'Birinci sırda terörden rahatsızız.' Çünkü Kızılayda Beşiktaş'ta, Erciyes Üniversitesi önünde bomba patlıyor. 10, 20, 30 kardeşimiz şehit oluyor. 'Biz aç dururuz ama şu terörü bitirin.' diyorlardı. Elhamdülillah bitirdik, şehirler, dağlar, köyler temizlendi. 250 civarında eşkıya sığınakların içerisinde solucan gibi yaşıyor. Onlar da en kısa zamanda bulunup gebertilecek. Kimsenin endişesi olmasın bundan. Her taraf temizlendi. Ara ara geride uzaktan silah sıkarak, tek tek canımızı yakmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah, terör belası da bitti bu memlekette."

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde vesayetçi yapının sona erdirilip toprağa gömdüğünü ve bir daha ortaya çıkamayacağını da dile getirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da seçimden önce sözünü verdikleri 29 projeden 24'ünü tamamladıklarını belirterek, "Hayırseverlerimin de katkıları ile ilçemiz her alanda büyüyor ve güzelleşiyor. Sağlık merkezimiz ve ortaokulumuz ayrı ayrı aileler tarafından inşa edildi. ilçeye katkı veren başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ve Ülfet Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene, hayırseverler ve yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetlileri katıldı.

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması
Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması
Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması
Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması
Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Ali Atay, Hacılar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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