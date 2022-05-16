Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Selçuklu Belediyesinin 3 yıllık değerlendirme toplantısında konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da "Selçuklu Belediyesi 3. Yıl Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Usta, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, Selçuklu Belediyesinin çocuğundan yaşlısına, engellisinden ihtiyaç sahibine, hizmet yapılması beklenen hangi nokta varsa hizmet götürülmesi için büyük çaba ve emek sarf ettiğini söyledi.

AK Parti'nin yönetim ve eser siyasetinde temel noktasının insana hizmet etmek olduğunu vurgulayan Usta, "Konya, 2019 yerel yönetimler seçiminde büyükşehirler arasında birinci oldu. İnşallah 2024'teki hedeflerimizde de vadettiklerimizin üstüne daha fazlasını ekleyerek, daha iyisini yaparak hem vatandaşımızın memnuniyetini hem de hizmet beklentisini tam karşılayacağız. Hedefimiz, 2024 seçimlerinde de tüm Türkiye'de birinci olabilmek. Bunun için de hazırız, kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Usta, Konya'nın yeni model belediyecilik çalışmalarıyla çoğu şehre örnek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ürettiklerimizle ve başardıklarımızla anılmak istiyoruz. Birileri gibi ajanslara, algı sistemlerine paraları aktarıp sonra da 'param yok' deyip kenara çekilen bir anlayışla belediye yönetilmez. Maalesef İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bunları görüyoruz. Bir tane vadettikleri anaokulunu bile yapamayanların gelip Konya'daki yeni model belediyecilik anlayışını görmelerini, incelemelerini tavsiye ediyoruz. Nasıl kaynak üretilir, kaynaklar nasıl kullanılır, üretilen kaynaklarla vatandaşa nasıl hizmet edilir, bence Konya'dan öğrensinler ve ellerinden geleni yapmaya çabalasınlar."

Usta, AK Parti hükümetinin eserlerini ortaya koyarak halkın teveccühüne talip olduğunu vurguladı.

36 ayda 36 eser

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "Halka hizmet Hakka hizmettir" anlayışı ile temel belediye hizmetlerinin yanında, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültüler taşınmaz varlıklarının korunmasına kadar her alanda çalıştıklarını anlattı.

İki yıllık salgın sürecinde bahanelerin arkasına sığınmadıklarını vurgulayan Pekyatırmacı, kalkınmanın ve küresel güç olmanın yerelden başladığına inandıklarını, bunun gerekliliği doğrultusunda çalıştıklarına dikkati çekti.

Pekyatırmacı, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücün genç nüfus olduğuna inandıklarını ifade ederek bu hedefler doğrultusunda gençlere yatırım yaptıklarını paylaştı.

Selçuklu ilçesinin 682 bin 514 kişilik nüfusuyla Türkiye'de en büyük 13. ilçe durumunda olduğunu anımsatan Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre ise 2019 yılında 32. sırada olan ilçemiz 2022 yılında pek çok büyük ilçeyi geride bırakarak 21. sıraya yükselmiş durumda. Sanayi tesisleri, ticaret merkezleri, üniversiteleri, hastaneleri, sosyal tesisleri, okulları ve en önemlisi güzel insanlarıyla ilçemizin yıldızı parlıyor, parlamaya devam edecek inşallah. Görevde bulunduğumuz 36 aylık süre zarfında pandemi süreci de dahil 36 eserin yapımını gerçekleştirdik. Büyük kısmının yapımını tamamlayıp hizmete aldığımız, bir kısmını da önümüzdeki günlerde açacağımız bu yatırımlarımızın toplam bedeli 491 milyon 293 bin lira. Tüm hemşerilerimize tekrar hayırlı olsun diyorum."

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'nın görevde olduğu 36 aylık süre içinde hayata geçirdiği 36 eser, yatırımlar ve hizmetlerin anlatıldığı toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.