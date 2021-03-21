Son dakika haberleri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Selim Sultan ASM'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Usta, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi'ni ilçeye kazandıran Kılca'ya teşekkür etti.

Kovid-19 salgınının dünyayı etkilemeye devam ettiğini, bu bağlamda sağlığın öneminin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Usta, "Devletimiz ve hükümetimizin yanı sıra yerel yönetimlerimiz de vatandaşlarımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına gayretli bir çalışma içerisindeler. Belediyelerimiz birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da önemli projeler ortaya koyuyor. Bu bağlamda Karatay Belediyesi, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi'ni tamamladı ve yakın bir gelecekte hemşehrilerimizin hizmetine sunacak." diye konuştu.

Kılca da, belediye olarak eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel alanların yanı sıra sağlık yatırımlarını da önemsediklerini söyledi.

Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi'ni iş insanı Ali Gümüş'ün katkılarıyla ilçeye kazandırdıklarını dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9 ay önce temelini attığımız ve yaklaşık 130 bin metrekare inşaat alanı bulunan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizi de tamamladık. Merkezimizde doktor ve hemşire odalarının yanı sıra gebe izleme odaları, aşı-bebek izleme odaları, acil müdahale odaları, bebek emzirme odaları, toplantı odası ve laboratuvar ile mescit bulunuyor. Toplamda 3 milyon liraya mal olan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizi çok yakın bir zamanda hizmete açacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz."???????