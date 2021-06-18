Son dakika haberleri! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Diyarbakır Hani ilçe binamıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum" - Son Dakika

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Hani ilçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti

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