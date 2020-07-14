AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Türk milletinin 15 Temmuz'da vatanına sahip çıkarak hainlere geçit vermediğini belirtti.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Ceyhun, 15 Temmuz hafızasının silinmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Ceyhun, şunları kaydetti:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedilen 4 yıl önceki karanlık olayın sıcaklığı henüz taze iken hala çeşitli algı oyunlarıyla 15 Temmuz destanını itibarsızlaştırmaya çalışan çevreler bilmeliler ki 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Yakın siyasi tarihe dönüp bakın, o gece, 15 Temmuz gecesindeki gibi destansı bir direniş dünyada bile yaşanmadı."

Ceyhun, tarihin, vesayetle mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da apayrı yazacağını sözlerine ekledi.