Trabzon'da genç nüfus için istihdam odaklı projelere önem gösterilecek - Son Dakika

Trabzon'da genç nüfus için istihdam odaklı projelere önem gösterilecek

04.05.2021 14:54
Trabzon'da genç nüfus için istihdam odaklı projelere önem gösterilecek, System.String[]

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon'da genç nüfusun artan istihdam taleplerini karşılamak için istihdam alanı oluşturacak projelere daha fazla önem göstereceklerini ifade etti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon'da genç nüfusun artan istihdam taleplerini karşılamak için istihdam alanı oluşturacak projelere daha fazla önem göstereceklerini ifade etti.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da devam eden yatırım ve projelerin takipçisi olduklarını, projeleri yakinen takip ederek devam eden çalışmalar hakkında sürekli kurumlardan bilgi aldıklarını ve katkı sağlanacak her durumda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Trabzon'un bugüne kadarki en önemli projeleri arasında Arsin Yatırım Adası olduğunun altını çizen Mumcu, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ile ülkemize ve bölgemize önemli katma değer sağlaması anlamında Trabzon'a çok şey katacak bir yatırım planı. Bu projenin hayata geçmesi için yeni dönemde inşallah Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un da desteğiyle şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hayata geçirilmesi için çalışacağız. Tabii devam etmekte olan Trabzon Şehir Hastanesi'nin hızla tamamlanması, Kanuni Bulvarı'nın bir an önce bitirilmesi, Erzurum yolunun sahil yoluna bağlanması, Çömlekçi dönüşüm projelerinin tamamlanması gibi büyük projelerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin temel dinamiklerini etkileyen ulaşımın Master Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesi ve şehrin ulaşımının rahatlatılması gibi meselelerin de takipçisi olacağız."

Mumcu, Trabzon'da istihdam oluşturacak yatırımlara daha fazla önem göstereceklerini vurgulayarak, "Özellikle Trabzon'da genç nüfusun artan istihdam taleplerini karşılamak için istihdam alanı oluşturacak projelere daha fazla önem göstereceğiz. Bu sebeple Arsin Yatırım Adası'nın büyük bir istihdam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Daha çok çalışarak Trabzon'un gücünü pozitif kazanımlara çevirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da genç nüfus için istihdam odaklı projelere önem gösterilecek

İstihdam, AK Parti, Yatırım, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da genç nüfus için istihdam odaklı projelere önem gösterilecek - Son Dakika Ekonomi


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