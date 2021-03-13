Son dakika haber! AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Salda Gölü'nü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü gezdi, lavanta fidesini toprakla buluşturdu, tedavisi tamamlanan leylekleri doğaya saldı.

Toplu açılış, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma törenleri için dün Burdur'a gelen Yıldırım, bugün de kentte çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

Burdur Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, ardından kent merkezindeki Burdur Arkeoloji Müzesi ile Türkiye'nin turizme ilk açılan mağarası olduğu belirtilen İnsuyu Mağarası'nı gezdi.

Karakent köyünde susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla kurulan Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Koruma Merkezini de ziyaret eden Yıldırım, lavanta tarlasında çalışan kadınlarla sohbet etti, fideleri toprakla buluşturdu.

Yıldırım, merkez bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Rehabilitasyon Birimini gezdi, tedavisi tamamlanan 4 leylek ile şahini doğaya saldı.

Daha sonra, Turkuaz suyu ve beyaz kumunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen doğa harikası Salda Gölü'ne gelen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Binali Yıldırım, gölün Türkiye'nin değeri olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayarak, bölgeyi salgından sonra daha fazla ziyaretçinin ziyaret edeceğini düşündüğünü söyledi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş rehberliğinde Salda Gölü çevresinde dolaşan Yıldırım, ziyaretçiler ve hediyelik eşya satıcılarıyla bir süre sohbet etti, alışveriş yaptı.

Yıldırım, kendisine eşlik eden eşi Semiha Yıldırım ile ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.