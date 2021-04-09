Son dakika haberleri! AK Parti'li Aydemir'den İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İtalya Başbakanı Draghi'nin, bir edepsizliğe ve terbiyesizliğe imza attığını söyledi. Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçladığını anımsatan Aydemir, "Kendi tarihini bilse, bilir ki diktatörlüğün başkentinde yaşıyor. Diktatörlüğü tarif eden ülkede başbakan pozisyonu almış durumunda." dedi.

Benito Mussolini'nin insanlığın baş belası, faşist anlayışın zirve bulan ismi olduğunu ifade eden Aydemir, "İtalya Başbakanı, onun torunudur. Diktatör arıyorsa oraya bakacak. Bunlar tarihte böyleydi, şimdi de öyleler." diye konuştu.

Akdeniz'de insanlık dramı yaşandığını belirten Aydemir, " Suriye'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Oradaki insanlık dramına herkes şahit. Bu insanların birine, İtalyan'ın sahabetlik yaptığı var mı? Oradaki insanları Akdeniz'in soğuk sularına mahkum edenler, ölüme terk edenler bunlar değil mi? Kime diktatör diyorsun? Diktatör tam da sensin işte. İnsanlık düşmanısınız siz. İnsanlık düşmanı olduğunuz için karşı tarafa bu neviden suçlama yaparak aklınız sıra kendinizi kamufle edeceksiniz. Siz bu halinizle asla kamufle olamazsınız." değerlendirmelerinde bulundu.

İç siyasette muhalefetin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, zaman zaman aynı suçlamada bulunduğunu hatırlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Bunlarla senkronize, İtalya Başbakanı'nın da aynı suçlamayı yapması manidar değil mi? İtalya Başbakanı bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bu nevi bir suçlama yapıyorsa bilin ki söz birliği yaptıkları için bunu yapıyor. Bunlar aynı yerden yönetilen aktörlerdir. Yalnızca İtalya Başbakanı'nı değil, ona buradan ayak veren başta CHP Genel Başkanı olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hiç hak etmediği şekilde suçlayan kim varsa hepsini nefretle kınıyorum."

Aydemir, Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un karşılaşmalarındaki hakem kararlarını da eleştirdi.

"Hakemlerin, müsabakaları katlettiğini" söyleyen Aydemir, "Gayet nitelikli bir takımımız var, hakemler her maçta haksızlık yapıyorlar. Erzurumspor'un hiç değilse 15 puanı gasbedilmiş durumda. Yazık günah değil mi? Hak edenin hakkı teslim edilsin. Yazık bize. Erzurumspor taraftarları hüznün zirvesi durumdalar. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız buna mutlaka el atmalı. Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.