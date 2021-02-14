Son dakika haber! AK Parti'li Bostancı: 13 vatandaşımız Gara operasyonu sırasında şehit edildi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, terör örgütü PKK'nın elinde rehin tutulan 13 vatandaşın Gara operasyonu sırasında şehit edildiğini açıkladı.

AK Partili Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK'nın elinde rehin tutulan 13 vatandaşımız Gara operasyonu sırasında şehit edildiler. Elleri kolları bağlı insanları katleden aklı, yapıyı insan olan herkesin vicdanına havale ediyorum" dedi.