Son dakika haberleri... AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm toplulukların barışı için mücadele etmekte - Son Dakika

Son dakika haberleri... AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm toplulukların barışı için mücadele etmekte

14.05.2021 19:17
Son dakika haberleri... AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm toplulukların barışı için mücadele etmekte, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız 'Ümmetin birliğine ve dirliğine' vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam Ümmeti'nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyetin, öteden beri 'bunlar ümmetçilik yapıyor' diye yargılamaya çalıştığını bildirdi. Çelik, "En son bir televizyon programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı. Devletimiz ve milletimiz pek çok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti'nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet'in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası iş birliği için de çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız 'Ümmetin birliğine ve dirliğine' vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır" dedi.

'HERKES ŞAHİTTİR'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ümmet' demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmenin köhnemiş bir zihniyet olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir. Kültür ve inanç coğrafyamızın değerleri ile Cumhuriyet değerlerimizi çatıştıran anlayış ilkel bir yaklaşımdır. Bu zihniyet, vatandaşlarımızın aidiyet bilincini yaralayan ve devlet-millet birlikteliğine mani olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ayrıca devletimizin ve milletimizin dünya ile ilişkisini tek boyuta indirgemektedir. Medeniyet ve siyaset değerlerimizi çatıştıran bu dar anlayış Cumhuriyet değerlerine yaslandığı iddiasını öne sürse de aslında Cumhuriyetimizin tarihsel derinliğini ve Türkiye'nin etki coğrafyasını idrakten uzaktır. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu bir kültürel yaklaşıma ve siyasete yaslanan vurgularını hadsiz şekilde yargılamaya çalışanlar, öncelikle bu kavramları alfabe düzeyinde öğrenmelidir. Cumhurbaşkanımızın, milletimizin ve Cumhuriyetimizin tarihten bugüne taşıdığı değerlerin güçlenmesi için nasıl çalıştığına herkes şahittir."'CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATMAYA AZİMLİYİZ'

Çelik, Türk dünyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyası için ne büyük mücadele verdiğini en son Karabağ savaşında gördüğü belirterek, "Ve Ümmet, Cumhurbaşkanımızın Mescidi Aksa ve Kudüs için öteden beri verdiği mücadeleyi bugünlerde yine görmektedir. Türkiye 'örgütlü cehalet'in millet, cumhuriyet, demokrasi, ümmet, toplum, Türk dünyası, Avrupa vizyonu kavramlarını birbiriyle çatıştıran ilkelliğini geride bırakmıştır. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyaset ülkemizin tarihsel derinliğini ve stratejik tüm boyutlarını kapsamaktadır. Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü Cumhuriyetimizi yaşatmak ve güçlendirmek için ilkemizdir. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaya azimliyiz. Cumhurbaşkanımızın bugün vurgu yaptığı gibi ülkemizi yeni hedeflere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.  ve Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın izzetini korumaya da var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.


Son dakika haberleri... AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm toplulukların barışı için mücadele etmekte

AK Parti, Türkmen, Arap, Kürt, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm toplulukların barışı için mücadele etmekte - Son Dakika


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