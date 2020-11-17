AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
17.11.2020 11:19
AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti.
AK Parti'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" dedi.ANKARA, -
Son Dakika Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi