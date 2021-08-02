Üye Girişi
Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

02.08.2021 10:57
Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınının yanı sıra çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberle mücadele etmek durumunda kaldıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınının yanı sıra çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberle mücadele etmek durumunda kaldıklarını belirtti.

Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Bir yandan sahada yangınlarla mücadeleye destek olmaya çalıştıklarını bir yandan da yalan haberlerle uğraşıldığını aktaran Çelik, "Yangın ateşini söndürmek için kahramanca mücadele ediliyor. Bu yangın ateşini söndürmek için Orman teşkilatımız, AFAD'ımız, itfaiye teşkilatımız, belediyelerimiz, Türk Kızılayımız, vatandaşımızın yanına koşuyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii bunun yanı sıra bir yandan da maalesef fitne ateşiyle, fitne ateşini söndürmekle uğraşmak durumunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, yangınlar başlar başlamaz resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyarıda bulunduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Çok sayıda yalan haberle, fitne ateşini körüklemek isteyen birtakım uydurma haberlerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yalan haber kampanyasına karşı bir deneyimimiz var. O sebeple de yangınlarla mücadele başladığı andan itibaren resmi yetkililerin söyledikleri dışındaki yaklaşımlara herhangi bir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini, her türlü çalışmanın valilikler koordinasyonunda yürüdüğünü ve valiliklerin açıklamasına dikkat edilerek her türlü yönlendirmenin yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Ama maalesef çok sayıda yalan haberle hala mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yangınla mücadele için bu kahramanca mücadeleyi veren kardeşlerimiz kendi hayatlarını riske atarak, şehitler vererek 'Yeşil Vatan'ımızı, insanımızı, bitkiyi, hayvanı, topraktaki bütün canlıları korumaya gayret ediyorlar. Bu mücadeleyi verme konusunda deneyimleri var, kapasiteleri yüksek, azimleri var, kararlılıkları yüksek ama maalesef aynı anda bu fitne ateşiyle mücadele etmek zorunda kalmak başka problemleri beraberinde getiriyor."

Sosyal medya üzerinden asılsız bilgilerin yayıldığına dikkati çeken Çelik, "En önemli mesele, yangınlarla ilgili yanlış ihbarların maalesef sosyal medya üzerinden yapılması. Yanlış yönlendirmelerle, gerek bazı hastanelerle ilgili durumlarla gerek yangına müdahale konusundaki yapılan mücadelenin son derece yanlış şekilde sunulduğunu, insanları bir şekilde paniğe sevk etmek için bu haberlerin yapıldığını görüyoruz. Tabii arkadaşlarımız bu haberlere karşı, anında karşı bilgilendirmeyi yapıyorlar ama maalesef bu devam ediyor. Yangın ateşinin yanı sıra bu fitne ateşiyle mücadele de kararlı şekilde sürdürülüyor." diye konuştu.

Orman yangınları nedeniyle zarar gören vatandaşlarla yüz yüze konuştuklarını anlatan Çelik, "Acil ihtiyaçlar süratli bir biçimde valiliklerimizin koordinasyonunda sağlanıyor. Türk Kızılayımız, AFAD'ımız, jandarmamız, polisimiz, askerimiz herkes sahada. Herhangi bir şekilde gittiğimiz yerlere de vatandaşlarımıza sorduk, hemşerilerimize de sorduk, erzakla ya da başka konularla ilgili herhangi bir sıkıntı Allah'a şükür yok." dedi.

"En önemli mesele yangın ateşini söndürmek olmalıdır"

Çelik, gittikleri bazı yerlerde kendilerinden önce bulunan bazı siyasilerin "son derece sorumsuz" biçimde yalan haber yaydıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna gerekli tepkileri de arkadaşlarımız eş zamanlı olarak verdiler ama esasında bunu yapmaya bile ihtiyaç olmaması gerekirdi. Herkesin odaklanması gereken şey vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve bu yaraların sarılmasıdır. Ondan sonra siyasi tartışma yapılacaksa zaten yapılacak. Siyaset zaten konuşacağı bir şey varsa konuşacak, karşılıklı olarak birbirine bazı iddialar ileri sürecek. Ama topyekun burada yapmamız gereken şey afete karşı birlik beraberliğimiz ve dayanışmamızı göstermektir. Bütün siyasetçiler vatandaşın emrindedir, devlet kurumları vatandaşın emrindedir. Hepimiz milletimizden aldığımız yetkiyle, milletimizin verdiği yetkiyle bu görevleri yapıyoruz, siyasi partiler bunun için var. O sebeple en önemli mesele bu yangın ateşini söndürmek olmalıdır. Yangın ateşinin üzerine bir de fitne ateşi eklemeye çalışmak, Türkiye'deki bu kardeşlik içerisindeki dayanışmaya zarar vermeye çalışmak, doğrusunu söylemek gerekirse son derece üzücü olmuştur."

"Fitne ateşiyle kardeşliğimizi yakmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye'de son günlerde çok sayıda ilde yangınlar çıktığına işaret eden Çelik, "Bu çerçevede bütün kabinemiz, bütün teşkilatlarımız bu mücadeleye destek oluyor. Cumhurbaşkanı'mız bizzat ilk günden itibaren yakın bir şekilde süreci takip ediyor anlık bilgi alıyor, gördüğünüz gibi yangın bölgelerini ziyaret ederek durumu bizzat hem kriz merkezinde hem sahada vatandaşlarımızla görüşerek tekrar değerlendirerek talimatlarını verdi." diye konuştu.

Çelik, yangındaki yaraların sarılması için olağanüstü gayret sarf edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir yere gittiğimizde yapmamız gereken şey, vatandaşımıza sahip çıkmak, zor günlerde yanında olduğumuzu hissettirmekken, maalesef çok üzücü şekilde birilerinin gidip oraya fitne ateşi tutuşturmaya çalıştığını, yalan yanlış beyanatta bulunduğunu maalesef defalarca gördük. Bu ayıp tabii yapanlara aittir. Şu anda yapmamız gereken şey bunları konuşmak değil bu meseleye yoğunlaşmak. Bütün bu yangınları söndürdüğümüz gibi tabii ki bu fitne ateşini de söndürmeye gayret ediyoruz. Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara, bu yangınlarla ormanlarımızın yanmasına nasıl müsaade etmeyeceksek, bununla nasıl böyle güçlü bir mücadele vereceksek, elimizdeki bütün imkanlarla tabii ki bu fitne ateşiyle de kardeşliğimizi yakmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz."

Sosyal medyada, "şuradaki yangın şöyle, buradaki yangın böyle olmuş" şekilde birtakım bilgiler paylaşıldığını belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiç kimsenin elinde böyle bir bilgi olmadan böyle şeyi yayması doğru değil. Emniyet ve jandarma istihbarat en doğrusunu bilir. Milli İstihbarat Teşkilatı var, emniyette, jandarmada, MİT'te olmayan bir bilgi sanki kendilerinin elindeymiş gibisinden fitne ateşi körüklemeye çalışanlara kuşkusuz vatandaşımız zaten yüz vermiyor ya da pek çok yerde gördüğümüz gibi bu şekilde fitne ateşine benzin dökmek isteyen siyasetçilere de vatandaşımız yüz vermiyor. Bir afetle karşı karşıyayız, bu afeti milletin emrinde bir devlet, milletin emrinde siyasetçiler hep beraber saracak azme de kararlılığa da güce de sahip. İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın, valilerimizin açıklamadığı onların herhangi bir şekilde söylemediği şeylere karşı sanki ellerinde bir bilgi varmış gibi konuşanlar, yalan yanlış beyanları yaymaya çalışanlar da bu fitne ateşine destek oluyorlar. Bunlara da hiçbir şekilde kulak asılmaması gerekiyor. İllerde bütün mücadele valiliklerin koordinasyonunda veriliyor, o çerçevede herkesin valiliklerin yönlendirmeleri çerçevesinde bu mücadeleye katkıda bulunması en doğru iş olacaktır."

Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması
Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması

Orman Yangınları, Ömer Çelik, AK Parti, Yangın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu 11:26 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada 11:22 Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor 11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı 11:04 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak 10:52 Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki

Son Dakika Haberleri
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
11:25 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam         
11:30
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı         
11:24
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor         
09:56
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement