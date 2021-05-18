Son dakika haberleri! AK Parti'li Şanverdi'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırılara karşı en güçlü savunmayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistinli çocukların katilleriyle yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır." dedi.

Şanverdi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarının yeryüzünün vicdanını kanatmaya devam ettiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik benzetmelerinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:

"Akşener'in eleştiri sınırlarını aşan, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmesini kabul etmiyor ve kınıyorum. Terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırılara karşı en güçlü savunmayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistinli çocukların katilleriyle yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Tüm dünyayı ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece ve sadece Netanyahu'yu sevindirmekten ibarettir. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz zalim İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik zulmünü her zaman kınadık. İnşallah Filistinli kardeşlerimiz bu zulümden kurtulacak temennisinde bulunuyorum."