Son dakika haberleri... AK Parti'li Subaşı: "Terörist İsrail'in insanlık dışı eylemleri cezasız kalmamalı" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Terörist İsrail'in insanlık dışı eylemleri cezasız kalmamalı. İsrail, uluslararası mahkemelerde savaş ve soykırım suçu ile yargılanmalı." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'te her gün insan haklarının ayaklar altına alındığını söyledi.

Filistinli Müslümanların, İslam ümmetinin onuru olan Mescid-i Aksa'yı canları ve malları pahasına koruduğunu dile getiren Subaşı, Kudüs'ün, 100 yılı aşkın süredir işgal altında olduğunu ifade etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Subaşı, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun bu duruma duyarsız kaldığını belirtti.

İsrail'e hak ettiği tepkiyi veren tek ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin vicdan ve adaletin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Subaşı, "Terörist İsrail'in insanlık dışı eylemleri cezasız kalmamalı. İsrail, uluslararası mahkemelerde savaş ve soykırım suçu ile yargılanmalı." diye konuştu.