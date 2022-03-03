Son dakika! 'CUMHURBAŞKANIMIZIN ADAYLIĞI ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK' - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi, bu dönem. Daha önceki dönem, parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti. O yüzden sil baştan başladı. İkinci dönemi 2023 olacak. Seçim 2023'ün haziranının 18'inde yapılacak. Seçimde cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır ve önünde de hiçbir engel yok" dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi'nin katılımıyla Afyonkarahisar'da bir otelde yapıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 2023 seçimleri için yapılacak çalışmalara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINDA ZERRE ENGEL YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili hiç bir engel olmadığını belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takılanların tüm söylemlerini çöpe atın. Ne söylüyorlarsa kargaşa çıkarmak, kafaları karıştırmak ve ortalığı bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi, bu dönem. Daha önceki dönem, parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti. O yüzden sil baştan başladı. İkinci dönemi 2023 olacak. Seçim 2023'ün haziranının 18'inde yapılacak. Seçimde cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır ve önünde de hiçbir engel yok. 2012 yılında bir kanun çıkardı meclis. Bundan önceki cumhurbaşkanları 7 yıllığına seçilmişti. Dolayısıyla ondan ibarettir süreleri. Bu hükmü oy birliği ile Anayasa iptal etti. Siz eğer cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğinden sonra aday olamaz diye düşünüyorsanız, 'olamaz' diye madde koymanız lazımdı. Koymadıysanız seçilmesi için hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanımızın önünde aday olmasına ilişkin hiçbir engel yok."

'SEÇİM KANUNU HAZIR'

Seçim kanununa ilişkin tüm hazırlıkları yaparak meclise gelmesini beklediklerini dile getiren Yavuz, "Erken seçim söylentileri olmasın diye seçim kanunu paketini meclise getirmiyoruz. Sandığa güvenemeyenler eski parlamenter sistemi özlüyorlar ya, 'ne yaparım ben' diye kafa karıştırıyorlar. 5 tane seçim kanunumuz var. Biz Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak kanunları bir pakete dönüştürdük. Biz bu çalışmayı yaptık ve bitirdik, çalışma hazır. Biz sadece meclise geleceği günü bekliyoruz. O çalışmayı yaparken AK Parti ile MHP'nin arasında zerrenin zerresinin zerresi kadar bile itilaf olmadı, ittifak olarak bir karar alındı. Şimdi zamanını bekletiyoruz. Şimdi gelseydi, 'erken seçime gidecekler' diyeceklerdi. Onun için zaman biraz daha daralsın birileri de erken seçim var mı, yok mu diye dedikodu yapmasın dedik" diye konuştu.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DA DÜŞÜNDÜK'

Seçim kanununda yapılan maddelerdeki değişimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden örnekle anlatan Yavuz, "Kemal Kılıçdaroğlu bir ara seçmen değildi. Bir kişi bir kez seçmen olduysa hep seçmen olsun düşündük. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu da düşündük. Az ama öz değişiklikler yapalım istedik. Biz 2023 seçimleri daha demokratik ortamda gerçekleşsin istiyoruz. Biz bir tane bile oyumuz gitmesin istiyoruz. O yüzden çok çalışacağız, o yüzden hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. (DHA)