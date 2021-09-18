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Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi

18.09.2021 12:47
Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi, System.String[]

Son dakika haberleri: AK Parti Mahalle Başkanları, yapımı devam eden ve yapılması hedeflenen proje alanlarını gezdi.

AK Parti Mahalle Başkanları, yapımı devam eden ve yapılması hedeflenen proje alanlarını gezdi.

AK Parti Mahalle Başkanları, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen, yapımı devam eden ve yapılması hedeflenen hizmet ve yatırımları üstü açık tur otobüsü ile gezerek yakından tanıma fırsatı buldu. Yatırım ve hizmetlerin baş mimarı olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşlik ettiği hizmet turu gezisine katılan mahalle başkanları, takdire şayan buldukları yatırımlardan ötürü Güder'e teşekkürlerini iletti.

"Battalgazi'yi güzel yarınlar bekliyor"

Battalgazi'yi güzel yarınların beklediğini belirten Çolaklı Mahallesi Başkanı Nadim Genç, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Battalgazi'deki yatırımları kat kat arttırdı. İlçemizi birbirinden değerli yatırım ve hizmetlerle buluşturdu. Battalgazi'yi güzel yarınlar bekliyor. Hizmet ve yatırımlarından ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Başharık Mahalle Başkanı Mevlüt Karakaş ise, "Başkanımızın yaptığı hizmetleri gezdik ve gördük. Battalgazi Belediyemiz hakikaten çalışıyor. Hepsi taktire şayan çalışmalar. Birçok alanda çok güzel projelere imza atmışlar. Özelikle MORMAŞ'ta yapılan çalışmalar benim çok hoşuma gitti. Diğer tesisleri de yerinde gördük. Vatandaşlarımıza tek tavsiyem var. Battalgazi Belediyemizin sosyal tesislerinden mutlaka yararlansınlar. Bu hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Bu hizmetleri çevremize anlatalım"

Battalgazi'de 2.5 yıllık zaman zarfı içinde güzel hizmetlere imza atıldığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Sizler AK Parti Teşkilatımızın Malatya'daki eli, ayağı, gözlerisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu hizmetleri yerinde gördünüz ve vatandaşlarımıza anlatacağınızı düşünüyorum. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den Allah razı olsun. 2.5 yıllık zaman zarfı içinde yani göreve geldiği günden itibaren güzel hizmetlere ve yatırımlara imza atıyor. Bizlerin üzerine düşen görev ise bu hizmetleri vatandaşlarımıza aktarmak. Tekrardan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hizmet ve yatırımlarımızı saymak ile bitmez"

Battalgazi'de iz bırakan çalışmalara imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, AK Parti'nin hangi kademesi olursa olsun, o

kademede görev yapmak ayrıcalıktır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yol yürüdüğümüz için hepimiz şanslıyız. Battalgazi Belediyesi olarak 24 Ocak'ta yaşadığımız deprem ve pandemiye rağmen yatırımlarımızda hız kesmedik. İlçemize çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Bizim Battalgazi'ye hizmet ve yatırım sözümüz var. Battalgazi'ye yaptığımız hizmetleri saymaya kalksak, emin olun uzun saatlerimizi alır. Battalgazi'mize en güzel hizmetleri sunmak, bizim boynumuzun borcudur. Hizmet ve yatırımlarımızın birçok yerel yönetimler tarafından örnek alınmasının alt yapısında, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz yatıyor. Şuan ilçemizi gezdiğiniz zaman her köşesinde ayrı bir çalışmanın olduğunu göreceksiniz. Şu konunun özellikle üzerinde durmak istiyorum; ilçemizde iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz. Günün her saatinde sahadayız ve hemşerilerimizle birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Battalgazi'mizde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi
Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi
Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi
Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi
Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi
Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi

Osman Güder, Battalgazi, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi'deki yatırımları inceledi - Son Dakika
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