Son dakika haberleri! AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: "Afet konutlarının çoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Elazığ depreminin birinci yılında Malatya'da evleri zarar gören çoğu hak sahibine konutlarının teslim edilmeye başlandığını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi, benzer afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Malatya'nın depremden en fazla etkilenen illerin başında geldiğini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Devletimiz depremin yaralarını sarma adına 3 bin 469 konutun ihalesini yapmış olup, konutların teslim sürecini de etaplar halinde başlatmıştır. 645 konutun ise proje çalışmaları tamamlanmış, ihale hazırlık aşamasındadır. Malatya'da tamamlanmış 400 rezerv konut ile birlikte toplamda afet kapsamında 4 bin 144 konut rakamına ulaşılmıştır. Bu konutlardan Kale ve Pütürge'de yapılan 517'si AFAD tarafından teslim alınmıştır. Ayrıca kırsalda 1555 konutun ihalesi yapıldı. Yine kırsal ve merkezde 5 bin 699 adet konut yapılması planlanmaktadır. Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları kısa sürede yükselirken, büyük afetin birinci yıl dönümünde evlerin çoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı."

Depremin yaralarını Malatya ve Elazığ halkı olarak omuz omuza vererek sardıklarını aktaran Tüfenkci, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem felaketinde bir yılı geride bıraktık. Şehrimizin sosyal yaşamında ağır izler bırakan, can kaybına neden olan, maddi ve manevi yönden birçok sorun ve sıkıntıyı beraberinde getiren deprem felaketinde Malatya ve Elazığ halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Her türlü sıkıntıya el birliğiyle göğüs germeye, yaralarımızı sarmaya ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.