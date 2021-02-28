Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez" - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez"
28.02.2021 20:05
Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." değerlendirmesini yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." değerlendirmesini yaptı.
Çelik, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.
Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.
Son Dakika Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Trabzon'da haftanın dev maçı başladı! Canlı anlatım Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar