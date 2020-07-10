Son dakika haberleri... AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek pandemi süreci, parti çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle buluşan Türkmenoğlu, pandemi sürecinin aşağıya doğru bir ivme kazandığını belirterek, tehlikenin geçmediğini ve riskin devam ettiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısını ve o başarının arkasındaki gücü herkesin gördüğünü belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Kovid-19 nedeniyle Avrupa ülkeleri hastalarını sokakta yatırırken, Amerika hastalardan para alırken, Uzak Doğu'da hastaneler dolup taşarken ve dünya ekonomisi ekonomik buhrana takılırken, ülkemizde 300 milyar lira vatandaşa, esnafa, iş insanlarına ve sağlık çalışanlarına harcanmıştır. Bunun dışında kaynakların birçoğu da dünya ülkelerine sağlık ürünleri olarak gönderildi. Başka bir ülkeden hastasını getirip, iyileştirdikten sonra yeniden o ülkeye gönderen başka bir ülke göremezsiniz."

Türkmenoğlu, Van'da hastalığın tabana yayılmadığını, 700 civarındaki hastadan 600'ünün iyileştiği, entübe hastanın da bulunmadığını aktardı.

Pandemi sürecinde 65 yaş üzeri 48 bin kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlatan Türkmenoğlu, "Sosyal Vefa Destek Gruplarımıza destekler sağladık. Bayramda hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Sadece Van'da 140 bin kişiye Ekonomi Destek Paketi kapsamında bin liralık destek sağlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız işin içerisine girdiğinde ise 650 milyon lira para kentte girmiş oldu." diye konuştu.

İl Başkanlığı olarak Üye Katılım Seferberliği Projesi başlattıklarını anlatan Türkmenoğlu, AK Parti'nin saflarını daha güçlü kılmak, AK Parti'ye daha fazla değer katmak, bundan sonraki süreçte seçmenini zenginleştirmek ve AK Parti'de siyaset yapmak isteyen insanların önünü açmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.