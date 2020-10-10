AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulunun görev dağılımı yaptığı belirtildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Yeşilyurt İlçe Olağan Kongresi'nin 13 Eylül'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiği, Muhammed Emin Yalçınkaya yeniden ilçe başkanı seçildiği hatırlatıldı.

Yeni yönetim kurulu içerisinden belirlenen yürütme kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiren Yalçınkaya, yaklaşık 18 yıldır bu davanın bir neferi olarak canla, başla ve ilk günkü aşkla Malatyalıların gönlüne girme gayretiyle çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu ve gücünü milletten aldığını kaydeden Yalçınkaya, kendisine teveccüh gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Yalçınkaya, vatandaşa hizmet etmenin gönülden geçtiğini belirterek, yönetim kurulu üyeleriyle vatandaşların gönlüne girmek, onların öncelikli beklentilerini tespit etmek ve çözüm bulmak adına daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan Muhammed Emin Yalçınkaya başkanlığındaki AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şöyle oluştu:

"Siyasi ve Hukuki İlçe Başkanı Erkan Özpınar, İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Kundaktepe, İlçe Seçim İşleri Başkanı Ramazan Kaya, İlçe Tanıtım Medya Başkanı Nazlı Üzmez, İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Refik Şekerci, İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Erdoğan Zelyurt, İlçe Ekonomi İşler Başkanı Hasan Oruç, İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Barbaros Hayrettin Ünal, İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı Ramazan Yaylacı, İlçe Sekreteri Ece Sarıcı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Ruşen Doğan."