Son dakika... AK Partili Aydemir: "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez" - Son Dakika

Son dakika... AK Partili Aydemir: "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez"

18.03.2021 16:53
Son dakika... AK Partili Aydemir:

Son dakika haber... AK Partili Aydemir: "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez" AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması için açtığı davaya ilişkin, "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar.

AK Partili Aydemir: "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez"

ANKARA - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması için açtığı davaya ilişkin, "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar. Bunları lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu ülkede bunlara geçit verilmez. Yüz binler, milyonlar can verir, bu vatana asla zerresine halel getirmeyecek hal üzerine yürürüz. Çanakkale ruhu budur" dedi.

Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aydemir, Çanakkale Savaşı'nda ortaya konan anlayışı devam ettirdiklerini belirterek, "Aynı yemin, sadakat üzerine devam ediyor. Dün burada cereyan eden hadiseler oldu. Yüreğimizi paramparça erden, milleti nefretle karşılarına alan gelişmeydi. HDP'nin kapatılmasına dönük Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın açtığı bir dava var. Hukuki, devam eden bir süreçtir. Bu gelişmeleri takip etmek gerekirken, Yargıtay başsavcımızı haklı çıkaracak görüntülere sahne oldu. Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar. Bunları lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu ülkede bunlara geçit verilmez. Yüz binler, milyonlar can verir, bu vatana asla zerresine halel getirmeyecek hal üzerine yürürüz. Çanakkale ruhu budur" dedi.

Aydemir, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "Hukuki bir süreçtir. Burası bir hukuk devleti. Ben yaparım, yanına kar kalır diyemez. Devletin kuralları var. Milletin adeti, yürüyüş hali var. Siz buna karşı duracaksınız, kanunlar da sizi görmezden gelecek, yok böyle bir şey. Avrupa Birliği, Amerika, 'Biz takip ediyoruz, endişeliyiz'. Onların tavrından asıl biz endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Halepçe'de 5 bin insanın Saddam'ın kimyasal silahlarıyla katledildiğini hatırlatan Aydemir, kimyasal silahların Amerika, Almanya firmaları tarafından verildiğini ifade etti. Aydemir, " PKK'nın arkasında duracaksınız. Zavallı Kürt insanlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı katledecek, siz onlara her türlü lojistik desteği vereceksiniz, biz de sükut edeceğiz. Biz yaptık, yanımıza kar kaldı diyemeyecekler" şeklinde konuştu.

Son dakika... AK Partili Aydemir: Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez
Son dakika... AK Partili Aydemir: Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez
Son dakika... AK Partili Aydemir: Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez
Son dakika... AK Partili Aydemir: Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, AK Parti, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... AK Partili Aydemir: 'Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... AK Partili Aydemir: "Dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar, bu ülkede bunlara geçit verilmez" - Son Dakika
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