Son dakika haberleri! AK Partili Çalık'tan evine kavuşan depremzede Beyaz Akgül'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Partili Çalık'tan evine kavuşan depremzede Beyaz Akgül'e ziyaret

01.11.2020 16:27
Son dakika haberleri! AK Partili Çalık'tan evine kavuşan depremzede Beyaz Akgül'e ziyaret, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TOKİ'den evinin anahtarını teslim alan ve telekonferansla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşan depremzede Beyaz Akgül'ü evinde ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TOKİ'den evinin anahtarını teslim alan ve telekonferansla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşan depremzede Beyaz Akgül'ü evinde ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet eden Beyaz Akgül'ü, evinde ziyaret etti.

Çalık, ziyarette yaptığı konuşmada, deprem sonrası bütün vatandaşların ağır hasarlı olan evlerinin hem yıkımını sonrasında da yapımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde 208 konutumuzdan temsilen üçünün anahtarını teslim etti. O gün ki anahtar teslim töreninde Beyaz anamızın o güzel, yürekten ve içten sözleri hepimizi mest etti. Hele Cumhurbaşkanımızı Pütürge'ye davet edişi, Pütürgeli bütün hemşehrilerim Cumhurbaşkanımızın Pütürge'ye gelmesini istiyordu ama Beyaz ananın daveti Cumhurbaşkanı'mızın yüreğinde yer etti. İnanıyorum ki ilk Malatya ziyaretinde Pütürge'yi ziyaret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni evine kavuşan Beyaz Akgül ise herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Başımın üzerinde yerleri var. Cumhurbaşkanımızı da Allah başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimiz söylerdi 'her şeye kuyruğa giderdik.' 'Hayvanlarından dolayı vergi alındığını' söylüyorlardı. Yemin ederim biz büyüklerimizden bunları duyduk. Şimdi Allah'a şükür her şey bol. Allah başımızdan eksik etmesin önce Turgut Özal her şeyi bol getirdi, ondan sonrada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Onu seviyorum ve bir gün evime bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da Pütürge'de ilk etapta biten 208 konuttan birinin Beyaz Akgül'e teslim edildiğini hatırlatarak, bundan sonrada ihtiyaçları konusunda üzerilerine düşeni yapacaklarını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AK Partili Çalık'tan evine kavuşan depremzede Beyaz Akgül'e ziyaret - Son Dakika


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