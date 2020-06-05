Son dakika haberleri! Ak-Pres yeni yatırımı ile sektörde fark oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ak-Pres yeni yatırımı ile sektörde fark oluşturdu

Son dakika haberi... Küçükoğlu Holding, şirketlerinden Ak-Pres, Sakarya'daki fabrikası için bin 600 tonluk servo (değişken hızlı) transfer pres makinesi aldı.

Son dakika haberleri! Ak-Pres yeni yatırımı ile sektörde fark oluşturdu, System.String[]

Küçükoğlu Holding, şirketlerinden Ak-Pres, Sakarya'daki fabrikası için bin 600 tonluk servo (değişken hızlı) transfer pres makinesi aldı. Yeni yatırımı ile hammadde kesimi, sac şekillendirme, kaynak ve boya olmak üzere tüm üretim süreçlerini tek çatı altında birleştiren Ak-Pres, dünya standartlarına ulaştığı üretim gücü ve teknolojisiyle sektörde farklı bir konuma geldi. Alınan yeni makine, Türkiye'de kullanılacak olan ilk Schuler marka servo motor transfer pres olma özelliği taşıyor.


Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, iş ortaklığı yaptıkları firmalara mekanizma, kaporta, yüksek teknolojide şase ve gövde parçaları üreten Ak-Pres'in, biri bin 200 ton transfer pres olmak üzere çok sayıda yeni nesil pres makinası ile üretim yaptığını belirti. Almanya'dan yeni getirilen ileri teknoloji ürünü Schuler Servo pres makinesi ile makine parkurlarının daha da güçlendiğini kaydeden Türkaslan, bu yatırım ile mevcut soğuk şekillendirme yeteneklerinin en üst seviyeye çıktığını vurguladı.


Schuler servopres makinesinin çalışma sisteminin, diğer pres makinelerinden farklı olduğunu ve üretimde büyük avantajlar sağladığını kaydeden Türkaslan, "Yüksek ve ultra yüksek mukavemetli yassı metallerin ve çok hassas alüminyum malzemelerin işlenmesi klasik preslerde zordur. Ancak servo motor pres makinaları sahip olduğu teknoloji sayesinde yavaşlatma ve hızlandırma özelliğine sahip. Çok hızlı iniş yapan pres, hassas parçalara daha yumuşak vuruş gerçekleştirerek ardından tekrar hızlanıyor. Bu özelliği sayesinde üretimi yapılan parçalar, yüksek hassasiyette zarar görmeden işlenebilmektedir" dedi.


Tolga Türkaslan, Schuler'in, pres makinesi üretiminde dünyanın en yetkin firmalarından biri olduğunu vurgularken, son teknoloji ürünü servo pres makinesinin Türkiye'de ilk kez Ak-Pres tarafından satın alındığına dikkat çekti. Ak-Pres'in Sakarya ve Bursa'daki toplam 50 bin metrekarelik alana sahip fabrikalarında otomobil üreticilerine şekillendirilmiş saç parçaları ve her türlü birleştirme prosesi ile gövde parçaları ürettiğini kaydeden Türkaslan, yeni makine ile ağırlıklı olarak Mercedes Almanya'ya üretim yapacaklarını bildirdi.


Schuler'in Servo Direct teknolojisinin sektörde fark oluşturacağını, yeni kalıplara yatırım yapmadan, kapasite azaltımına gitmeden bir veya iki klasik presten tasarruf imkanı sağlayacağını ifade eden Tolga Türkaslan, Servo Direct teknolojisinin verimli enerji yönetim sistemi ve yüksek üretim esnekliği sayesinde geleneksel baskı makinelerine oranla yüksek verimlilik imkanı sunduğunu anlattı. 3 Aks transfer sistemine sahip servo presin, otomasyan altyapısı ile hammaddenin el değmeden makineye girişinin sağlandığını ve bitmiş ürün halinde makineden çıkışı sağladığını dile getiren Türkaslan, "Yüksek verimlilik seviyelerinde kullanılabilir özelliği, daha uzun kalıp ömrü, daha düşük servis ve bakım maliyetleri, enerji tasarrufu, servo transfer presin bize sağlayacağı avantajlar olarak öne çıkacaktır. Bu avantajları sayesinde, en üst kaliteli ürünlerimiz en rekabetçi fiyatlar ile tüm yerli ve yabancı müşterilerimize güç katacaktır" dedi.


Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da yatırıma ve üretime devam ettiklerinin altını çizdi. Oğuzhan Küçükoğlu, Ak-Pres, Toksan, Akteknik, Ak Automotive, Toyota Plaza Aktoyile Türkiye'de İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Slovenya'da da Koper'deki fabrikalarında dünyanın birçok otomobil firmasına parça ürettiklerini vurguladı. Küçükoğlu, dünya devlerine parça ürettiklerini ve ihracat ağırlıklı üretim gerçekleştirdiklerini belirterek şunları da söyledi:


"35 yıllık üretim tecrübemizi yüksek teknoloji ve uzman ekiplerimizle bütünleştirerek büyük bir aile olduk. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve buna uygun yatırımlarımızla Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz. AR-GE çalışmalarımız ve yüksek katma değerli üretimimiz ile sektörümüzün gelişmesine katkı sunuyoruz. Dünyadaki teknolojiyi yakından takip ederek küresel pazarda söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz". - İSTANBUL

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Ak-Pres yeni yatırımı ile sektörde fark oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı         
17:49
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 21:28:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Ak-Pres yeni yatırımı ile sektörde fark oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]