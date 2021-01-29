Son dakika haberleri... Akar: "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz."
29.01.2021 18:17
Son dakika haberine göre Akar: "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz.
Akar: "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Akar: 'Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz.' - Son Dakika
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