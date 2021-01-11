Son dakika haberleri... Akar: "(Fransız askeri gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Akar: "(Fransız askeri gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi...
11.01.2021 16:04
Son dakika haberler: Akar: "(Fransız askeri gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı.
Akar: "(Fransız askeri gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil" - ANKARA
Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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