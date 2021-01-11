Son dakika haberleri... Akar: "(Fransız askeri gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi... - Son Dakika

Akar: "(Fransız askeri gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil" - ANKARA