Son dakika haberleri | Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim...

11.02.2021 14:07
Son dakika haberleri | Akar:

Son dakika gündem haberi... Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."

Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."

Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Akar: 'İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim... - Son Dakika
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