Son dakika haberleri | Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim...
11.02.2021 14:07
Son dakika gündem haberi... Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."
Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."
Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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