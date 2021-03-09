Son dakika haberleri... Akar: "Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı." - Son Dakika

Son dakika haberleri... Akar: "Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı."
09.03.2021 18:15
Son dakika haberler: Akar: "Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı.
Akar: "Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı."
Terör, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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