Son dakika haberleri: Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.
13.02.2021 12:51
Son dakika habere göre Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.
Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.
Terör, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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