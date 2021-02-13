Son dakika haberleri: Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.

Son dakika habere göre Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.

Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.

Terör, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi. - Son Dakika

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