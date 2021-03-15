- Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü - Son Dakika

- Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
15.03.2021 18:17
- Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü Ordu'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.
- Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
ORDU - Ordu'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kıs aşurede kontrol altına alındı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında faciadan dönüldü. İki katlı akaryakıt istasyonunun çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek muhtemel bir facianın önüne geçti.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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