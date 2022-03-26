Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

26.03.2022 11:00

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi koordinasyonunda kolluk ve maliye ekiplerinin katılımıyla 5 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 ayrı...

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi koordinasyonunda kolluk ve maliye ekiplerinin katılımıyla 5 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele özel ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik bir çalışma planladı. Planlanan çalışma doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla ortak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.

Akaryakıt istasyonlarının ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile düzeneklerin kontrol edildiği tespit edildi. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona yasal çalışıyor izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı.

Söz konusu operasyonlar neticesinde 6 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalara devam ediliyor.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ÖZEL EKİBİ 5 AYRI İLDE EŞZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLEDİ Son dakika haberleri: AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ÖZEL EKİBİ 5 AYRI İLDE EŞZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLEDİ Son dakika haberi | Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon Son dakika haberi | Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:26 Motokurye, torbacıya öyle bir çelme taktı ki! Polisten kaçamadı
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:15:08. #1.12#
SON DAKİKA: Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele: 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement