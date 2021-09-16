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Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika

Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım

16.09.2021 14:32
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Elazığ'ın AK Parti'li Akçakiraz Belde Belediyesi tarafından 30 milyon lira harcanarak yapılan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP), Güneş Enerjisi Santrali Projesi (GES) ve Akçakiraz Belediyesi Millet Kıraathanesi ile Kültür Kütüphanesi binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Elazığ'ın AK Parti'li Akçakiraz Belde Belediyesi tarafından 30 milyon lira harcanarak yapılan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP), Güneş Enerjisi Santrali Projesi (GES) ve Akçakiraz Belediyesi Millet Kıraathanesi ile Kültür Kütüphanesi binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Elazığ'ın 7 bin 493 nüfuslu Akçakiraz Belde Belediyesi yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların 42 yıllık içme su borularını değiştirerek 100 yıllık su ihtiyacının giderilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği GES Projesinin tamamlanması ve son olarak Akçakirazlı vatandaşlar ve öğrenciler için Millet Kütüphanesi ile Kültür Evi Kütüphane binasının açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi. Toplamda 30 milyon lira harcanan projelerin açılış törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Elazığ Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biz yapacağız, edeceğiz, dönüştüreceğiz demiyoruz, projelerimizi hayata geçiriyoruz"

Tüm insanlığın korona virüs ile mücadele ettiğini aktaran Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, virüsün öncesinde kentte deprem yaşadıklarını hatırlattı. Kaya, "Çok hazin ve garip bir dönem oldu. Moralimiz bozuldu, heyecanımız kırıldı mı kırıldı gerçekten bu zor şartlarda ve kaynak sorunu yaşadığımız bu günlerde şehrimize biraz umut, insanımızı biraz mutlu etmek açısından 3 tane vizyon projemizin açılışını toplu olarak yapalım dedik ve bugün 3 tane ufuk, vizyonel, prestijli ve ideal projemizin açılışını yaptık. Biz yavru muhalefetin ya da ana muhalefetin belediye başkanları gibi yapacağız, edeceğiz, hizmete sunacağız veya hizmete dönüştüreceğiz demiyoruz, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Biz bugün temel atma programında değiliz. Biz bugün hizmete sunduğumuz Akçakiraz halkı için hayata geçirdiğimiz projelerin bugün açılışını yapıyoruz" dedi.

"Akçakiraz'ın 100 yıllık su sorunu artık tarih oldu"

Akçakiraz Belde Belediyesi olarak yaptıkları yatırımları anlatan Başkanı Kaya, "Özellikle SUKAP projesi 183 kilometre hattın yenilenmesi 9 mahallemizde olan su hatlarının yenilenmesi projesidir. Bunun maliyeti yaklaşık 20 milyon liradır. Finansmanın, kaynağın ve bütçenin gerçekten hizmete dönüşmüş halidir. Bundan sonra Akçakirazlı vatandaşların musluklarından su temiz akacak. Kanserojen madde üretmeyen bir hat döşedik bu da bizi son derece mutlu etti. Akçakiraz'ın en önemli eksikliği içilebilir su projesiydi, hamdolsun bunu da biz yaptık ve başardık. Yapacağız demiyoruz yaptık ve başardık. Ayrıca skala sistemini de kurduk. Gerçekten su deposunun ve yeni hatların döşenmesiyle birlikte skala sisteminin de kurulmasıyla birlikte Akçakiraz'ın 100 yıllık su sorunu artık tarih oldu. Biz o sorunların tümünü sandığa ve toprağa gömdük. Bugün Akçakiraz için yeni bir süreç başladı. Ardından geldiğimiz noktada çok ideal proje çok prestijli projeyi de devreye soktuk. O projemiz de Güneş Enerjisi Santralinin Projesidir. O projeyi de şehrin siyasetçilerine yaptığımız çağrılar sonucunda hamt olsun biz güneş enerji santralini devreye soktuk. Bunun için 6 buçuk milyon milyon bütçe ayırdık. Bu bütçenin de hizmete dönmüş halini herkes gördü. Bugün bundan duyduğum mutluluğa kelimelerin tümü kifayetsiz kalır. Son olarak içinde bulunduğumuz çok prestijli bir yapı olan Akçakirazlı vatandaşların tümüne de hizmet üretecek bir yapıdayız. Bugün gerçekten Akçakiraz'ın ihtiyaç duyduğu, çocuklar, gençler ve yaşlılar için çok önemli bir projedir. Bu projenin faaliyete geçmesinde destek veren bütün hükümet büyüklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerimizi bundan sonra arttırarak ve katlayarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 30 milyonluk yatırımla tamamlanan 3 projenin açılış kurdeleleri kesildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım
Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım

Akçakiraz, AK Parti, Elazığ, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Akçakiraz Belediyesinden 30 milyon liralık dev yatırım - Son Dakika
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