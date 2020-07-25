Son dakika haberleri! Akçakoca'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı - Son Dakika

Kurban Bayramı'na bir hafta kala Akçakoca Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler asayiş uygulaması yaptı.

İlçe giriş çıkışlarında denetim faaliyeti gerçekleştiren ekipler vatandaşların güvenli ve huzur içinde seyahat etmeleri amacıyla yol kontrolü ve arama yaptı.

Asayiş ve trafik ekipleri ayrıca, koronavirüs tedbirlerinin unutulmaması için seyahat eden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da bayram öncesi ve bayram tatili süresince denetimlerin devam edeceği bildirildi.