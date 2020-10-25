Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor

25.10.2020 18:52
Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor, System.String[]

Son dakika haberi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Akçaray Kontrol merkezi sayesinde Akçaray'ı 7-24 gözetliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Akçaray Kontrol merkezi sayesinde Akçaray'ı 7-24 gözetliyor.

UlaşımPark Genel Müdürlüğünde bulunan Akçaray kontrol merkezi, Akçaray tramvaylarını ve istasyonlarını sürekli düzenli olarak izliyor. Merkez, tramvayların makas kurulumlarını, araç arızalarının bildirimini, araç takip sisteminin takibi, yolcuların güvenliği, ek sefer yönlendirilmesi, temizlik, hat güvenliği, sefer planlaması, çalışma çizelgesi, raporlama, kısacası birçok farklı görevin yürütüldüğü bir tesis olarak hizmet sağlıyor. Tramvay hizmete alındığı günden itibaren 7 gün 24 saat çalışmakta olan kontrol merkezi, görevine titizlikle devam ediyor. Vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için tramvay içi ve dışında toplam 400 kamera bulunuyor. Uzaktan izleme yöntemiyle hizmet verilen tüm istasyon, durak ve tramvay içini izleyebilen sistemin başında olan çalışanlar büyük bir titizlikle görevlerini sürdürüyor.

Akçaray kontrol merkezi kameralar ve uzaktan erişim sağlanabilen sistemleri sayesinde istasyon ve tramvaylara rahatlıkla erişebiliyor. Araç içi ya da istasyon yoğunluk sağlandığı anda anında ek sefer yönlendirerek vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları sağlanıyor.

Uzaktan hattın Scada(enerji) sisteminin kontrolü de tramvay kontrol merkezi tarafından sağlanıyor. Toplamda 2 farklı bölgeden gelen elektrik trafolara iletiliyor ve Scada sistemi sayesinde tramvay hattına iletilerek yönetiliyor. Acil durumlarda ve elektrikle alakalı bir sorun yaşamaması için 7/24 izleniyor. Kurulan profesyonel sistem sayesinde hattın ve tramvayın tüm elektriği bilgilendirme ekranlarına yansıtılıyor. Hatta kesinti ya da elektriksel bir problem olduğunda 1 tuşla tüm hattın elektriğini kesebiliyor, 1 tuşla da tüm hatta rahatlıkla elektrik verebiliyor.

Gece sefer bitiminde gerçekleştirilen temizlik kontrolünü de tramvay kontrol merkezi yapıyor. İtina ile yapılan temizlik teker teker kontrol edilerek araç içerisinde en ufak toz dahi kalmasına müsaade edilmiyor. Sefere çıkmadan tüm araçların fabrikadan çıktığı gibi tertemiz bir şekilde hatta gönderiliyor. Kontrol merkezi araçlarının A'dan Z'ye tüm kontrolünü yapıyor. Güvenlik ve vatmanların çalışma sistemi de bu ekip tarafından gerçekleştiriliyor. İzinleri molaları ya da çalışma sistemi aylık olarak çıkartılarak vatman ve güvenliklere dağıtılıyor. İstasyonlarda çalışan güvenliklerin hangi istasyonda hangi gün çalışacağı, yemek molaları, ihtiyaç molaları telsizler aracılığı ile sağlanıyor. Vatmanların sefer ve sefer bitiminde yaşadığı tüm sorun ya da sorular bu birime iletilerek çözüme kavuşturuluyor. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor
Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor
Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tramvay, Kamera, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor - Son Dakika

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