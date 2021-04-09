Son dakika haberleri! Akdağmadeni Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm tesisi için çalışma başlattı - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ilçede toplanan cam, plastik, kağıt ve organik atık ile evsel atıkların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçede geri dönüşüm seferberliğinin sıfır atık yaklaşımıyla hayat bulacağını belirtti.

Belediye tarafından evlere geri dönüşümlü atık toplama poşetleri dağıtacağını ve bunların düzenli olarak toplanacağını belirten Yalçın, "Ayrıca ilçemizin farklı noktalarında geçici atık toplama üniteleri oluşturacağız. Kurulacak sıfır atık tesisimizde ayrıştırılan atıklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Yaklaşık 500 metrekare kapalı alanı bulunan geri dönüşüm tesisimizde atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak." dedi.

Yalçın, özellikle doğada yüzyıllarca yok olmayan plastik atıkları, kuracakları tesiste çöp poşetlerine dönüştüreceklerini ifade etti.