Son dakika haberleri! Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, lösemili çocuklarla buluştu - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastalıkla mücadele eden çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lösemi tedavisi gören bir grup çocuk, belediyenin konferans salonunda misafir edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, burada düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte boyama yaptı.

Dans edip eğlenen çocuklara, Karaduvar Kültür Sanat Evi'ndeki kadın kursiyerlerin hazırladığı yiyecek ve içecekler de ikram edildi.

Güneş Kültür Sanat Evi'nin kreşindeki çocukların hazırladığı yastıklar, etkinliğin sonunda lösemiyle mücadele eden çocuklara hediye edildi.