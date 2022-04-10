Son dakika haberleri... Akdeniz'de en az 19 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Akdeniz'de en az 19 düzensiz göçmen öldü

10.04.2022 16:53
Son dakika haberleri... Akdeniz'de en az 19 düzensiz göçmen öldü

Son dakika gündem haberi: Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun alabora olması sonucunda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun alabora olması sonucunda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait "Sea Watch 3" isimli geminin, Orta Akdeniz'de bir botun alabora olması üzerine kurtarma operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyon sırasında bir göçmen trajedisi yaşandığının ortaya çıktığını aktaran Di Giacomo, "En az 19 kişinin hayatını kaybettiği bir başka trajik deniz kazası. Sea Watch 3 gemisi, Akdeniz'de alabora olan bottaki 34 göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar, botta en az 53 kişinin olduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.

Di Giacomo, Orta Akdeniz'de bu yıl 435'ten fazla göçmenin yaşamını yitirdiği bilgisini de paylaştı.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeili sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da göçmenlerin kalabalık nedeniyle havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.

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Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler, Akdeniz, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Akdeniz'de en az 19 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika


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