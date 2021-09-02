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Akdeniz fokunun ahtapot avı - Son Dakika

Akdeniz fokunun ahtapot avı

02.09.2021 21:56

Antalya'da turistlerin gözdesi haline gelen Akdeniz foku, yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan falezler bölgesinde avladığı ahtapotu yerken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da turistlerin gözdesi haline gelen Akdeniz foku, yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan falezler bölgesinde avladığı ahtapotu yerken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fokgiller familyasından yeryüzünde sadece Doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan Akdeniz foku yakaladığı ahtapot ile adeta ziyafet çekti. Avlanmak için falezler bölgesini seçen fok, ağzına aldığı ahtapotu kafasıyla sağa sola sallayarak avının tadını çıkardı. Avrupa'nın bir numaralı nesli tehlike altındaki deniz memelisi olarak bilinen ve Antalya'da zaman zaman insanların yüzdüğü kıyalara, yat limanlarına, teknelerin yanına kadar gelen Akdeniz fokunun Türkiye'deki sayılarının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Akdeniz fokunun ahtapotu midesine indirmeye hazırlanırken yaşadığı anları görüntüleyen vatandaş o anları şaşkınlıkla izledi.

(Ahmet Serdar Eser/İHA)

Akdeniz fokunun ahtapot avı
Akdeniz fokunun ahtapot avı
Akdeniz fokunun ahtapot avı
Akdeniz fokunun ahtapot avı
Akdeniz fokunun ahtapot avı

Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz fokunun ahtapot avı - Son Dakika


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