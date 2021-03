Son dakika haberleri... Akdeniz Üniversitesi, 15 AB projesi ile hibe almaya hak kazandı. - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi, 2020 yılı içinde başvurusunu yaptığı 15 proje ile hibe almaya hak kazandı. Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan iki Erasmus+ projesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin ortak olarak yer aldığı 13 farklı Erasmus+ projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki "Akdeniz Bölgelerinde Alternatif Turizm" (ALternative tourism in MEditerranean Regions) adlı proje ve Erasmus+ KA2 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki "Yüksek Öğretim Kurumlarında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin Dijital Eğitim Yeterliliklerinin Geliştirilmesi" (Development of Digital Education Competencies of Gastronomy and Culinary Arts Departments in Higher Education Institutions) adlı proje 2020 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

Koordinatörlüklerin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, 2020 yılında kabul edilen 13 farklı projede de ortak olarak yer aldı. Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında 4 proje, Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında 3, Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2, Erasmus+ KA2 Gençlik Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2, ve Erasmus+ KA2 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2 projede Akdeniz Üniversitesi ortak kurum olarak projeleri yürütecek.

Akdeniz Üniversitesi'nin AB Projeleri kapsamında Erasmus+ Projelerinde aktif olarak yer aldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Üniversitemizin koordinatör ve ortak kurum olarak yürüttüğü 8 proje bulunmaktadır. 2020 döneminde koordinatör veya ortak olduğumuz 15 projemiz daha hibe almaya hak kazanmıştır. Erasmus+ Projelerinin Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanınırlığının ve bilinirliliğinin arttırılmasındaki önemi yadsınamaz. Bu sebeple çalışmalarımız hızla devam etmektedir." dedi. - ANTALYA