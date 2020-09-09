Son dakika haberleri: Akhisar'da orman yangını - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Hasköy Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 8 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.