Son dakika haberleri... Akhisar'da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
Son dakika haberi: Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki 50 AG 708 plakalı otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.
Bartın- İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki 50 AG 708 plakalı otobüs Gelenbe- Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametine giden otobüsün önüne çıkan köpeğin ardından şoför Murat Temiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek ilerledi. Devrilmeden yol kenarında sürüklenen 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 2 yaralı kişi olay yerine gelen 112 acil ambulans aracında ayakta tedavi edildi. Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Akhisar'da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı