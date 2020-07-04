Son dakika haberleri... Akhisarspor'un avantajı fikstür - Son Dakika

Son dakika haberleri... Akhisarspor'un avantajı fikstür

Son dakika gelişmesine göre TFF 1'inci Lig'de üst üste Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor galibiyetleriyle 51 puana ulaşıp son haftalarda direkt Süper Lig'e çıkma yarışında umutlarını koruyan Akhisarspor, kalan 3 maçta rakiplerinin birbirleriyle oynamasının avantajını kullanmak istiyor.

TFF 1'inci Lig'de üst üste Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor galibiyetleriyle 51 puana ulaşıp son haftalarda direkt Süper Lig'e çıkma yarışında umutlarını koruyan Akhisarspor, kalan 3 maçta rakiplerinin birbirleriyle oynamasının avantajını kullanmak istiyor. Kalan maçlarını iddiası olmayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü'yle oynayacak yeşil-siyahlılar, 3'te 3 yaparak Süper Lig'e bekleme yapmadan dönmek için rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Ligde 32'nci haftaya Akhisar'ın 3 puan önünde, 54 puanla ikinci sırada başlayan Adana Demirspor, yarın ilk 2 için son kozunu oynayacak 50 puanlı Altay'ı ağırlayacak.

Altay ve 53 puanla 32'nci haftaya üçüncü sırada başlayan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, 33'üncü haftada İzmir'de kozlarını paylaşacak. Son hafta ise şu an 57 puanla zirvede yer alıp Süper Lig'e çıkmaya en yakın aday olan Hatayspor, 52 puanla dördüncü sıradaki Bursaspor'u konuk edecek. Koronavirüs kabusunu atlattıktan sonra İstanbulspor randevusuyla sahada takımın başına dönen Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Biz kazanıp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz. Öncelikle kendi maçlarımıza konsantre olmalıyız. İddialı iddiasız her takımın birbirini yendiği bir ligde oynuyoruz. Şu an 7 takımlı bir yarış var. Hem direkt Süper Lig'e çıkacaklar hem de Play-Off'a kalacaklar son 270 dakikada belli olacak" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Akhisarspor'un avantajı fikstür - Son Dakika Spor
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