Son dakika haberleri! Akıncı'dan seçim sonuçları sonrası açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Akıncı'dan seçim sonuçları sonrası açıklama

12.10.2020 00:52
Son dakika haberleri! Akıncı'dan seçim sonuçları sonrası açıklama, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"ne gelerek, kendisini bekleyen destekçilerine ve basına yönelik bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"ne gelerek, kendisini bekleyen destekçilerine ve basına yönelik bir konuşma yaptı.

"Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum" diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Tüm adayların katkısıyla yaşadıkları bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu belirten Akıncı, seçim sürecini 2 tane normal olmayan durumla yaşadıklarını, bunların bir tanesinin ellerinde olmayan salgın ortamı olduğunu söyledi; maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Seçim sürecini pandemi koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade eden Akıncı, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

5 yıl önce aldığı oydan daha da fazlasını alarak ikinci turda 1 hafta sonra yine halkın oyuna müracaat edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, partilerin oturup kendi değerlendirmelerini yapacaklarını ve parti kararlarını üreteceklerini, bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi anlattım, tehlikelere işaret ettim"

"Birinci turda geçtiğimiz süreçte ben hiçbir adaya tek bir laf etmedim, hiçbir adayı rencide edecek en küçük bir sözüm olmadı, ben onları anlatmaya çalışmadım çünkü. Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi, gördüğüm tehditleri, geleceğe dair gördüğüm fırsatları, gençliğimizin geleceğine dair umutlarımı anlatmaya çalıştım. - LEFKOŞA

cumhurbaşkanı adayı, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Akıncı'dan seçim sonuçları sonrası açıklama - Son Dakika


Son Dakika

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki resmi sonuçlar belli oldu KKTC'deki seçimlerin ardından Rumlar Maraş'a girmeye kalktı Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum
Yeni Navtex ilanı! Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak Yeni Navtex ilanı! Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak         
00:11
Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler         
23:52
KKTC'de yapılan Anayasa değişikliği oylamasından KKTC'de yapılan Anayasa değişikliği oylamasından "hayır" çıktı         
23:38
Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor         
23:07
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir         
22:35
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 01:01:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Akıncı'dan seçim sonuçları sonrası açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei